На востоке России бушуют лесные пожары

Пожарным Восточной Сибири не удается справится с масштабными лесными пожарами. Огонь бушует в Иркутской, Амурской, Читинской областях, Бурятии. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл на космодром “Восточный”, чтобы обсудить, в том числе, его защиту от пожаров.

Как пишет агентство “Интерфакс”, только в Иркутской области площадь возгораний составила 1038 гектар. На борьбу с огнем здесь направлено 360 человек и 18 единиц техники. 17 очагов пожара потушены, семь локализованы, над восьмью пока установить контроль не удалось.