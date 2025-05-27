КНДР купила 1 млн микрофонов для прослушки аплодисментов на заседаниях

В Пхеньяне объявили о масштабной реформе парламента: государство закупило миллион высокочувствительных микрофонов, чтобы фиксировать уровень и качество аплодисментов на всех официальных заседаниях.

По словам представителей министерства народного единства, нововведение позволит «повысить дисциплину и выявить недостаточно восторженных делегатов Трудовой партии».

– Раньше мы оценивали одобрение руководства на слух, но теперь каждый хлопок будет учтён и проанализирован, — заявил министр народного. единства КДНР Мин Хей Хе. — Недостаточно громкие или не вовремя начатые аплодисменты будут считаться проявлением неискренности и недостатка патриотизма.

Для обработки данных создан центр анализа рукоплескательных практик. Там специалисты будут вычислять среднюю частоту хлопков, синхронность и даже эмоциональную окраску аплодисментов. В случае выявления «аплодисментного саботажа» виновным грозит внеочередная стажировка на урановых рудниках.

В перспективе планируется внедрить систему рейтинга: самые громкие и продолжительные аплодисменты будут отмечаться почётной грамотой, путёвкой в санаторий и дополнительными талонами на интернет.

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