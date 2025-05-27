Мнение: Ты ещё крепкий старик, Розенбом!

Виктор Мараховский пишет, что пенсии в итоге отменят. Через уменьшение размера, разумеется, а не через формальную отмену — то есть пенсия будет, но, допустим, 3000 рублей в месяц на наши деньги (ссылка).

Полагаю, так и будет: если только мы продолжим вымирать, а роботы перестанут умнеть. Скажу больше — циничные европейцы уже перешли в привычный для них режим «Боливар не вынесет двоих». Дания повышает пенсионный возраст до 70 лет (ссылка). Это на 7,5 лет выше, чем в России, так как Дания — страна победившего феминизма, для прекрасного пола там скидок нет.

Но есть и хорошие новости — медицина быстро развивается.

Врачи разработали экспериментальную вакцину от Альцгеймера, на обезьянах она уже показывает хорошие результаты (ссылка). Ещё установили, что наличие герпеса резко повышает риски Альцгеймера, а герпес — это вирус, в лечении которого врачи также делают успехи (ссылка).

Американцы тем временем разработали аналог морфина, который не вызывает привыкания — его можно долго употреблять для обезболивания без необходимости постоянно повышать дозу (ссылка).

Саудиты внедряют роботов-врачей в своих клиниках (ссылка). Казалось бы, ужас-ужас, экономят на здоровье пациентов, заменяя умных врачей дешёвыми машинами… но нет. Рентгенологи пишут, что они в ужасе — роботы моментально расшифровывают снимки, причём как минимум не хуже, чем опытные врачи (ссылка).

Ещё одна проблема пожилого возраста — хрупкие кости — тоже решается. Южные корейцы лечат переломы у мышей, выращивая новые кости из гидрогеля (ссылка), а швейцарцы тем временем восстанавливают плотность костей, впрыскивая мышам в кости другой гидрогель (ссылка).

Британцы в свою очередь наседают на гипертонию — кажется, они научились лечить один из популярных типов этой болезни (ссылка).

Наши учёные также работают по всем направлениям — например, сейчас они завершают испытания вакцины от аллергии на пыльцу берёзы, на арахис и на аналогичные аллергены (ссылка).

Постепенно лечатся и редкие болезни — например, недавно прошли успешные испытания нового лекарства против спинальной мышечной атрофии (ссылка).

Наконец, когда вылечить болезнь не получается, в ход идут продвинутые кибернетические костыли. К примеру, декодер мозговой активности (ссылка) открывает дорогу к созданию полноценной шины данных между головой и позвоночником. После установки такой шины пациенты смогут полностью восстановиться после перелома шеи — как в фильме «Апгрейд» (2018) или, если угодно, как в книге «Астровитянка» Ника Горькавого.

Ещё мощнее нейралинк Илона Маска. Он имплантируется прямо в мозг, позволяя человеку подключаться к компьютеру напрямую. Парализованные люди при помощи нейралинка могут играть в Доту, редактировать таблицы или, например, говорить (ссылка).

Я 1978 года рождения, и если бы я жил в Дании, пенсионная реформа меня бы коснулась напрямую — мне пришлось бы работать до 70 лет. Полагаю, собственно, что и в России пенсионный возраст тоже повысят: молодёжи у нас мало, пенсионеров много, деваться некуда. Однако успехи врачей позволяют надеяться, что и в 70 лет наша физическая форма будет в порядке. Зарядил аккумуляторы в кибернетических костылях, вколол обезболивающее и вперёд, к станку. «Ты ещё крепкий старик, Розенбом!».