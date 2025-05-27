В Санкт-Петербурге секретари Конституционного суда подрались после спора о законности распада СССР и Российской империи

В ночь на 25 мая в дежурную часть полиции по Центральному району Санкт-Петербурга поступил сигнал о конфликте в одном из ресторанов на Невском проспекте.

Прибывшими на место сотрудниками были задержаны двое нетрезвых молодых людей, которые устроили драку после продолжительного спора.

– Учитывая, что конфликт был улажен на месте, граждане отказались от претензий друг к другу, а весь ущерб заведению был компенсирован, никто из участников конфликта не был доставлен в отделение, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Фонтанки.ру», участники конфликта являются секретарями Конституционного суда, а драка началась после трёхчасовой дискуссии о законности распада Советского Союза и Российской империи.

– Эти двое – наши постоянные посетители, часто собираются вдвоём, общаются, выпивают в отдельном кабинете. В этот раз сначала всё было хорошо, но после первого литра водки разговор пошёл на повышенных тонах, а закончилось всё мордобоем, – рассказала изданию официантка ресторана.

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