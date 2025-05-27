 

Умные очки Apple с поддержкой ИИ выйдут на рынок в 2026 году

27.05.2025, 13:20, Разное
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Сотрудник Apple рассказал изданию Bloomberg о подготовке к запуску нового продукта бренда в формате умных очков. Название проекта засекречено, также неизвестно, на какой стадии он находится. Зато уже понятно, когда его собираются выпустить на рынок – это событие назначено на конец следующего года.

Предполагается, что в очках будут микрофон, камера, динамики и модуль интеллектуальной поддержки. Последний представляет собой наибольшую интригу. С одной стороны, любой новый гаджет без поддержки ИИ-технологий априори оказывается в проигрышном положении. С другой стороны, ИИ-совместимость требует недюжинных вычислительных мощностей и хорошей связи, что затруднительно реализовать в формате очков. Если только не превращать их в массивную гарнитуру.

Не за горами выставка WWDC 2025, на которой от Apple ждут ряд новшеств в области ИИ. И не исключено, что многие из них могут стать частью функционала будущих очков. У компании будет целый год после их презентации, чтобы отработать технологию и всесторонне протестировать в реальных условиях, прежде чем внедрять в очки.Источник &#8212 Bloomberg




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