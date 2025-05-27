Белорусские инженеры предложили связать Анадырь с Большой землей

2800 метров без опор над заливом

Белорусские инженеры предложили смелую концепцию рельсо-струнной эстакады, которая соединит два берега Анадырского лимана. Ее высота позволяет выдержать необходимые требования к подмостовому габариту с учетом положения фарватера для беспрепятственного движения крупных транспортных судов.

2800 метров — это рекорд для подобных сооружений. Для сравнения: длина пролета у грандиозного моста Чанаккале в Турции составляет 2023 метра. Побить этот результат белорусские инженеры рассчитывают за счет того, что конструкция рельсо-струнной эстакады более легкая и испытывает меньшие нагрузки, чем автомобильная переправа.

Основную горизонтальную нагрузку, которая будет действовать на рельсо-струнную эстакаду, воспримут мощные анкерные опоры, установленные по обоим концам маршрута. Они будут совмещены с пассажирскими станциями, где кроме залов для пассажиров можно разместить объекты социальной инфраструктуры.

© Unitsky String Technologies Inc.

На анкерных опорах устанавливаются узлы анкерения – конструктивные элементы путевой структуры, в которых фиксируется натяжение струнных рельсов, передающих усилия натяжения на анкерные опоры.

Вертикальная нагрузка ляжет на две промежуточные опоры, установленные ближе к берегу. Непосредственно над проливом будет располагаться безопорный участок трассы длиной 2800 метров. Высота над поверхностью воды больше 60 метров. Этого хватит для прохода любых судов под эстакадной трассой.

Адаптация к зимним условиям

Конструкция эстакадной трассы и рельсовые беспилотники (юнимобили) адаптированы для суровых условий Севера. Путевую структуру рельсовых беспилотников не нужно постоянно чистить зимой. Снег и лед просто не могут накапливаться на узком (шириной менее 10 см) струнном рельсе, который самоочищается при каждом проезде по нему стальных колес юнимобиля. Наледь на других элементах конструкции в значительной степени будет удаляться за счет ее циклической деформации при проезде юнимобилей.

Не смогут прервать работу комплекса и снежные заносы – путевая структура находится высоко над землей. При этом юнимобили устойчивы к ветровому воздействию вплоть до 60 м/с. Это достигается за счет точного расчета усилий предварительного напряжения элементов конструкции, усовершенствования аэродинамических характеристик рельсов и, как следствие, минимизации их парусности, а также установки систем специальных оттяжек.

Юнимобили оснащены собственным накопительным модулем (батареей), которая позволяет им доехать до конца маршрута даже в случае отключения электричества.

6,4 минуты с берега на берег

Пассажирское сообщение благодаря автоматизированной системе управления всем комплексом uST и беспилотными пассажирскими юнимобилями может осуществляться круглосуточно.

Общий вид эстакадной трассы комплекса uST / © Unitsky String Technologies Inc.

Предполагается, что на линии будут работать два пассажирских юнимобиля, каждый вместимостью 40 человек. За час они смогут перевезти до 300 пассажиров. Время в пути от начальной до конечной точки маршрута составит всего 6,4 минуты.

Также по проекту возможна работа грузового юнимобиля. Его производительность — около 300 тонн грузов/час, а время одного заезда с погрузкой/разгрузкой — 15 минут.

Комплекс uST как ключ к развитию региона

Реализация комплекса uST поможет обеспечить круглогодичную и безопасную переправу через Анадырский лиман при любых погодных условиях, с учетом сезонных изменений ледовой обстановки; позволит оптимизировать логистические процессы за счет сокращения времени перевозки пассажиров и грузов, а также снижения затрат на транспортировку.

Проект стимулирует и экономический рост региона за счет создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, повышения транспортной доступности территорий Анадыря. Он сделает возможной построение масштабной транспортно-логистической сети, направленной на эффективное взаимодействие между ключевыми точками региона. В целом, этот проект способствует освоению Арктической зоны Российской Федерации.