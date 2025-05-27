Кашин, Шарий, Латынина и Арестович основали клуб «Тарас Бульба» для тех, кто попал под санкции России и Украины

Журналист Олег Кашин анонсировал в ходе своего традиционного стрима создание международной организации политиков и журналистов – клуба «Тарас Бульба».

Для того, чтобы стать членом нового объединения нужно одновременно иметь статус иностранного агента или экстремиста в России и находиться в санкционных списках Киева – как сам Кашин. Учредителями «Тараса Бульбы» также стали Алексей Арестович, Анатолий Шарий и Юлия Латынина.

– Мы с компаньонами будем сообща бороться за соблюдение законных интересов членов клуба и всячески поддерживать друг друга. Бог даст, может и на каких-нибудь выборах выдвинем нашего кандидата, – сказал Кашин.

В ближайшее время в Лондоне пройдёт учредительный съезд клуба, на котором будет утверждён устав и избран президиум «Тараса Бульбы». Планируется, что членами организации станут не менее 100 журналистов, бизнесменов и общественных деятелей.

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