 

Кашин, Шарий, Латынина и Арестович основали клуб «Тарас Бульба» для тех, кто попал под санкции России и Украины

27.05.2025, 11:33, Разное
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Журналист Олег Кашин анонсировал в ходе своего традиционного стрима создание международной организации политиков и журналистов – клуба «Тарас Бульба».

Для того, чтобы стать членом нового объединения нужно одновременно иметь статус иностранного агента или экстремиста в России и находиться в санкционных списках Киева – как сам Кашин. Учредителями «Тараса Бульбы» также стали Алексей Арестович, Анатолий Шарий и Юлия Латынина.

– Мы с компаньонами будем сообща бороться за соблюдение законных интересов членов клуба и всячески поддерживать друг друга. Бог даст, может и на каких-нибудь выборах выдвинем нашего кандидата, – сказал Кашин.

В ближайшее время в Лондоне пройдёт учредительный съезд клуба, на котором будет утверждён устав и избран президиум «Тараса Бульбы». Планируется, что членами организации станут не менее 100 журналистов, бизнесменов и общественных деятелей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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