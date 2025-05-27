В этом году в продажу поступит супердревесина, которая прочнее стали

Стартап InventWood из Мэриленда сообщил о начале производства первой коммерческой партии супердревесины «Superwood», которая поступит в продажу во второй половине текущего года. Этот материал был создан еще в 2018 году ученым-материаловедом из Мэрилендского университета Лянбином Ху. С тех пор технологию удешевили, адаптировали для производства, лицензировали материал и собрали необходимое финансирование для запуска завода.

Супердревесину получают из обычной путем кипячения в водной смеси гидроксида натрия и сульфита натрия. Это позволяет удалить лигнин и гемицеллюлозу, а опустевшие клетки давят прессом для разрушения их стенок, что приводит к образованию высокоупорядоченных целлюлозных нановолокон. Получается предельно уплотненная древесина, которая в 12 раз прочнее исходного материала и в 10 раз жестче.

По своим свойствам Superwood превосходит сталь и напоминает углеродное волокно. Но при этом значительно проще и дешевле в производстве. Как отмечает Ху, технология позволяет упрочнять мягкие сорта древесины, которая растет быстрее твердых пород, что увеличивает сырьевую базу для производства нового материала.

Финальным тестом для супердревесины стал обстрел баллистическими снарядами. Они расщепляют обычную древесину и пробивают ее насквозь даже при большой толщине. Но не способны разрушить уплотненный вариант, который также устойчив к возгоранию и атмосферным осадкам. Все это делает новинку крайне привлекательной для изготовления фасадов и внешней отделки зданий, а в перспективе – и для замены стальных и бетонных элементов различных конструкций.Источник — University of Maryland