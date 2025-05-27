Рупор кремлевской пропаганды: Прифронтовой ледоруб. Курский фронт

Прифронтовой ледоруб. Курский фронт.

Аннотация:

После взятия Авдеевки, внимание истории было приковано к Курску. А это значит, что Ледоруб вновь отправится по горячим следам вдоль линии фронта. К БПЛАшникам, отразившим накаты на "Старую землю". Уникальные кадры подбития техники, ошибки пилотов, дроновые засады и применение оптоволокна, мысли том, как технологически и эмоционально поменялась война за прошедший год… всё это – в нашем новом выпуске Прифронтового Ледоруба.

А также:

В какие компьютерные игры играют на СВО?

Что из этого реально помогает в боевой работе?

Война и аниме.

Что изменило правила игры на Курском фронте?

Профессионализм вне религии и идеологических рамок.

На кого стоит ориентироваться у противника.

И многое другое.

Подвальный формат интервью с бойцами группы "Рассвет" ударного отряда "Ирландцы"

https://t.me/elpicahielo/7912 – цинк

Видел много видео "Ирландцев" времен боев в Курской области, хорошо они там поработали, особенно по бронетехнике.

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Источник: Colonel Cassad

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