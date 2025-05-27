 

Рупор кремлевской пропаганды: Прифронтовой ледоруб. Курский фронт

27.05.2025, 11:15, Разное
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Прифронтовой ледоруб. Курский фронт.

Аннотация:

После взятия Авдеевки, внимание истории было приковано к Курску. А это значит, что Ледоруб вновь отправится по горячим следам вдоль линии фронта. К БПЛАшникам, отразившим накаты на "Старую землю". Уникальные кадры подбития техники, ошибки пилотов, дроновые засады и применение оптоволокна, мысли том, как технологически и эмоционально поменялась война за прошедший год… всё это – в нашем новом выпуске Прифронтового Ледоруба.

А также:

В какие компьютерные игры играют на СВО?
Что из этого реально помогает в боевой работе?
Война и аниме.
Что изменило правила игры на Курском фронте?
Профессионализм вне религии и идеологических рамок.
На кого стоит ориентироваться у противника.
И многое другое.

Подвальный формат интервью с бойцами группы "Рассвет" ударного отряда "Ирландцы"

https://t.me/elpicahielo/7912 – цинк

Видел много видео "Ирландцев" времен боев в Курской области, хорошо они там поработали, особенно по бронетехнике.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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