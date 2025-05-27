Новая программа пермяков защитит бизнес от убытков

На программу выдано свидетельство. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Финансовая эффективность — это ключевой индикатор успешности бизнеса, который показывает, насколько рационально компания использует свои ресурсы для получения прибыли. Иными словами, чем меньше затрат и чем больше результаты, тем эффективнее работает компания. Регулярный анализ этого показателя помогает бизнесу выявлять проблемы (например, снижение рентабельности, рост долгов, замедление оборачиваемости) и своевременно их корректировать, определять направления развития и оптимизировать затраты. Инвесторы и банки также оценивают компанию именно по финансовым показателям.

Существующие методы анализа дают разностороннюю оценку предприятия, но требуют ручных расчетов, что значительно замедляет работу специалистов. Кроме того, для учета и анализа деятельности промышленных предприятий изобретено более тысячи технико-экономических и финансовых показателей. По этим причинам большинство компаний совсем не занимаются расчетом того, насколько выгодна та или иная бизнес-стратегия – это слишком долго и сложно. Зачастую они ориентируются только на бухгалтерскую прибыль, но этого недостаточно для оценки рентабельности бизнеса.

Если же специалисты все-таки проводят анализ финансовой эффективности, то большинство показателей рассматриваются изолированно, без учета их взаимосвязи и влияния внешних факторов – цены на сырье, энергоресурсов, состояния дебиторско-кредиторской задолженности и так далее. Такой подход мешает грамотно оценить наиболее выгодную стратегию развития компании.

«Кровь» растений: пермские ученые рассказали, как хлорофилл копирует гемоглобин и лечит людей

Хлорофилл называют природным суперфудом. Производители биодобавок говорят, что это вещество способно нейтрализовать токсины, укрепить иммунитет и даже улучшить состояние кожи. Ученые Пермского Поли…

naked-science.ru

Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу «Коэффициент финансовой эффективности» (КЭФФи), которая предлагает более простой и комплексный подход к расчетам. Она объединяет ключевые аспекты деятельности компании в единый показатель и предназначена для быстрой и точной оценки и облегчит работу экономистов.

Традиционные методы требуют сложных расчетов с учетом слишком большого числа показателей. Программа политехников сосредотачивается только на тех, которые отражают именно эффективность финансовой стратегии, то есть то, какой ценой была достигнута та или иная прибыль и адекватно ли соотношение затрат и результата. Кроме того, программа учитывает внешние факторы, что делает анализ более точным.

— Расчет КЭФФи основан на простой формуле: отношение полезных результатов к затратам. Пользователь вручную вводит в программу ключевые данные, достаточные для оценки эффективности: выручку, переменные затраты, стоимость запасов, а также дебиторскую и кредиторскую задолженность. Некоторые показатели – например, переменные затраты, – расписываются более подробно. В итоге пользователь получает коэффициент финансовой эффективности – он показывает, насколько рационально предприятие использует свои ресурсы. Чем он выше, тем продуктивнее работает бизнес, – комментирует Галина Тимофеева, доцент кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, кандидат экономических наук.

С помощью этого ПО можно выбирать наиболее эффективную бизнес-стратегию. Например, для одного из предприятий Пермского края политехниками были рассчитаны три варианта развития с разными затратами, стоимостью продукции, кредиторской задолженности и выручкой. По каждому сценарию КЭФФи выдала свой коэффициент финансовой эффективности: 0,27, 1,52 и 1,25. Как видно, самый высокий показатель оказался у второй стратегии – следовательно, именно она является самой выгодной и перспективной. В экономике это называется «кормилец ликвидности» – направление развития компании, способное приносить стабильный денежный поток и укреплять финансовое положение. Так КЭФФи может использоваться не только для анализа текущей деятельности предприятий, но и для стратегического и оперативного планирования и оценки внедряемых проектов.

Автоматизация расчетов с помощью программы ученых Пермского Политеха позволяет предприятиям быстрее реагировать на изменения и принимать обоснованные управленческие решения. В будущем программа может быть интегрирована в системы управления производством, что еще больше упростит сбор данных и анализ. Она полезна при разработке бизнес-стратегий, оценке инвестиционных проектов, формировании планов предприятия. Внедрение КЭФФи может значительно повысить эффективность управления и помочь компаниям достигать новых высот в условиях современной экономики.