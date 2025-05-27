 

В Австрии отменен приговор бывшему канцлеру Себастьяну Курцу

27.05.2025, 10:10, Новости дня
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Высший земельный суд Австрии удовлетворил апелляцию бывшего австрийского канцлера Себастьяна Курца против Венского суда, который в 2024 году признал его виновным в даче ложных показаний и приговорил к восьми месяцам условного заключения.

Согласно вердикту, Курц не делал ложных показаний во время парламентских слушаний, посвященных процессу назначения членов наблюдательного совета государственного инвестиционного холдинга.

Курц признал, что подготовился к слушаниям недостаточно хорошо, но заявил, что неправды не говорил. Он заявил, что был информировано о процессе отбора, но не вмешивался в него. Отметим, что инвестиционный холдинг возглавил Томас Шмидт, приближенный канцлера.

Отставной политик, которому сейчас 38 лет, считался восходящей звездой европейских правых партий. Сейчас он занимается бизнесом. Против него ведется еще одно расследование – о растрате государственных средств при составлении фальсифицированных опросов общественного мнения.




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