 

В Госдуме опровергли планы ввести трудовую повинность на стратегических предприятиях и стройках

26.05.2025, 19:33, Разное
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В Государственной думе опровергли планы по введению трудовой повинности для безработных и неслуживших россиян.

Ранее РБК и «Коммерсант» одновременно сообщили, что новый законопроект обяжет эту категорию населения трудиться на предприятиях и стройках, имеющих стратегическое значение.

Член комитета ГД по трудовым ресурсам Валерий Бражников отказался подтверждать подготовку такого закона и назвал информацию о нём «ничем не подтверждённой».

– Это фейк, конечно, потому что ни одного официального пресс-релиза на эту тему не выпущено. Такого закона сейчас нет среди принятых, никакой трудовой повинности у населения тоже пока что нет, – сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос о том, есть ли планы по подготовке такого законопроекта, Бражников ответил отрицательно.

– Я вам могу повторить: Госдума такой закон на сегодняшний день не принимала, президент его не подписывал. Никакой трудовой повинности сейчас нет для трудоспособных безработных допенсионного возраста, не надо придумывать, – резюмировал депутат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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