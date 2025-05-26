В берлинском метро открыли копию уничтоженного в 1945 году барельефа с Гитлером

Мэр Берлина Кай Вагнер открыл после реконструкции станцию метрополитена «Александерплац», на которой полностью воссоздан антураж 1930-х годов.

Особое внимание реставраторы уделили барельефу, на котором представлены знаковые фигуры немецкой истории – Фридрих Великий, Иоганн Гёте, Адольф Гитлер, а также ещё 15 человек – учёных, политиков и деятелей культуры. Барельеф был уничтожен в сентябре 1945 года.

– Это часть нашей истории и если кому-то что-то не нравится, то он может поехать туда, где видных германцев не почитают. Да, за нашу тысячелетнюю историю было разное, но это всё наше, немецкое прошлое, – сказал Вагнер.

В СМИ и социальных сетях появилась информация, что антифашисты планируют провести «акцию возмездия» и осквернить изображение Гитлера, в связи с чем активисты неонацистского общества «Туле» пообещали организовать круглосуточное дежурство у барельефа.

– Любой, кто попытается нанести вред этому памятнику, будет незамедлительно подвергнут гражданскому аресту и передан полиции, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Туле».

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