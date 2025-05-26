Рупор кремлевской пропаганды: Россия производит больше дронов и ракет, чем тратит

Западная пресса сегодня синхронно разродилась нытьем по поводу концентрированных российских ударов на Украине.

1. Россия производит много ракет и производит их быстрее, чем тратит.

2. Российские ракеты стали более совершенными и преодолевают купол западных ЗРК.

3. У западных ЗРК критический недостаток ракет, некоторые комплексы типа "Кроталь" и "SAMP-T" практически без боекомплекта. У "Пэтриота" хроническая нехватка ракет PAC-2 и PAC-3.

4. Россия может легко запускать 200-300 дронов в сутки, а уже осенью сможет довести эту цифру до 500 или даже до 1000.

5. Россия совершенствует свои дроны, которые становятся все более изощренными и их стало труднее сбивать.

6. Россия еще не достигла своего пика по производству ракет и дронов.

7. Украина не способна полноценно прикрыть целые направления и даже регионы от массированных российских ударов.

Собственно, удары последних дней оказались весьма наглядны.

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Источник: Colonel Cassad

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