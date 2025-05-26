 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия производит больше дронов и ракет, чем тратит

26.05.2025, 17:05, Разное
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Западная пресса сегодня синхронно разродилась нытьем по поводу концентрированных российских ударов на Украине.

1. Россия производит много ракет и производит их быстрее, чем тратит.
2. Российские ракеты стали более совершенными и преодолевают купол западных ЗРК.
3. У западных ЗРК критический недостаток ракет, некоторые комплексы типа "Кроталь" и "SAMP-T" практически без боекомплекта. У "Пэтриота" хроническая нехватка ракет PAC-2 и PAC-3.
4. Россия может легко запускать 200-300 дронов в сутки, а уже осенью сможет довести эту цифру до 500 или даже до 1000.
5. Россия совершенствует свои дроны, которые становятся все более изощренными и их стало труднее сбивать.
6. Россия еще не достигла своего пика по производству ракет и дронов.
7. Украина не способна полноценно прикрыть целые направления и даже регионы от массированных российских ударов.

Собственно, удары последних дней оказались весьма наглядны.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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