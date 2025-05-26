 

Депутаты предложили вернуть советские бормашины в детские стоматологии

26.05.2025, 15:33, Разное
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Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой вернуть в детские стоматологические кабинеты легендарные советские бормашины.

Необходимость в таком шаге возникла в связи с санкциями на поставку медицинского оборудования в Россию, а также в целях патриотического воспитания молодёжи.

– Мне зубы дёргали, было больно, но я терпел как каждый советский человек. Современные дети слишком расслаблены и не ценят подвигов старших поколений, переживших сверление зубов без анестезии, – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что «характерный голубоватый корпус, зелёная лампочка «Сеть» и ременная передача формируют у ребёнка волю к жизни и терпимость к трудностям».

Первую партию советских бормашин закупят в КНДР и государствах Африки, затем планируется наладить их производство на отечественных предприятиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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