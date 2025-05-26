 

Рупор кремлевской пропаганды: Ни одного азовца

26.05.2025, 15:15, Разное
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Ни одного азовца. Это выглядит как издевательство.
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"Редис" ноет, что в завершившийся обмен 1000 на 1000 (вчера поменяли последнюю группу) не включили ни одного нациста из "Азова".
Хотя шайка кокаинового фюрера требовала их включить в обмен, но по факту так никого и не получила..Позиции для торга оказались слабоваты – обмен они срывать не могли, а вот российские военнопленные уже практически закончились, поэтому на обмен уже пошли политические заключенные и захваченные жители Курской области. При этом в России сидит еще 10-12 тыс. украинских военнопленных + еще 2-3 тысячи нацистов получили сроки и сидят по тюрьмам отбывая наказания (там кстати "азовцев" хватает)

Можно ожидать, что при следующих обменах, нам на обмен будут продолжать предлагать пророссийских граждан Украины и насильно удерживаемых гражданских лиц (чисто как переговоры с террористами о гражданских заложниках). Но и их тоже не хватит, чтобы обменять всех украинских военнопленных. Тем более, что еженедельно эта цифра растет на 50-80 человек.

Собственно, поэтому предлагаемый обмен "всех на всех" нам категорически не выгоден, так как за счет даже текущего обмена фонда мы можем легко проводить обмены вплоть до конца войны, а вот противник уже сейчас испытывает с этим серьезные проблемы. Обмен по формуле "всех на всех" возможен лишь после завершения войны и достижения целей СВО, когда необходимость в удержании военнопленных пропадает. При этом данный вопрос не касается военных преступников убивавших гражданских лиц РФ и ДНР и осужденных судом на длительные сроки заключения, так как они уже не классифицируются как военнопленные.

Ну и надеюсь до гей-кружка Редиса и Калины очередь тоже дойдет.

Источник: Colonel Cassad

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