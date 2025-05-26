Мнение «аналитика»: Об эталонном лузере… Макрон – всё?

Я где-то читал, что от 30% до 40% европейских мужчин в опросах жалуются на… побои от своих жён. Причём на регулярные побои. Странно, да?

И вот мы все увидели, как это бывает, воочию. Живьём и в прямом эфире. Да ещё и на примере французской президентской четы. Эмманюэль Макрон как эталонный подкаблучник получил оплеуху от супруги на глазах у всего мира.

Но стерпел. Похоже, ему не впервой.

Елисейский дворец объяснил этот инцидент «небольшой размолвкой» с Бриджит. Ох, страшно даже представить, что в их «семье» происходит при крупных ссорах. Может, отсюда и пристрастие, за которым его «застукали» журналисты в поезде?

Говорят, кто умеет управлять женщиной, сможет управлять государством. Эмманюэль Макрон своей «половиной» управлять очевидно не может. Да и по части государственного управления он не мастак – недаром же приходится убирать политических оппонентов самыми грязными методами.

Может, пора на покой этому неудачнику?

Может, женщина, Марин Ле Пен, была бы на его месте лучше?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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