 

По делу о крушении эсминца в КНДР арестован высокопоставленный партийный функционер

26.05.2025, 14:10, Новости дня
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Заместитель директора Департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ри Хён Сон арестован по подозрению в причастности к аварии, происшедшей при спуске на воду новейшего эсминца. Как сообщают СМИ КНДР, именно он несет основную ответственность за аварию.

Ри входит в состав Центральной военной комиссии, которая осуществляет партийный контроль над вооруженными силами, а также реализует военную политику страны. Он стал четвертым арестованным по данному делу, ранее были взяты под стражу три руководящих сотрудника верфи.

Напомним: 21 мая на верфи в порту Чхончжин при спуске на воду потерпел крушение корабль водоизмещением 5000 тонн. Спуск осуществлялся боковым методом. Корма преждевременно сошла с салазок, днище судна было повреждено, и носовая часть не смогла сойти со стапеля. В результате корабль лег на бок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, был разъярен. “Причиной этого стала преступная халатность. Мы не потерпим подобного. Безответственность причастных будет разбираться на июльском пленуме партии”, – сообщил корейский диктатор. Работникам верфи дано задание восстановить к пленуму плавучесть корабля.




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