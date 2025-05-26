Royal Enfield выпустит свой первый электрический мотоцикл в 2026 году

Индийский мотогигант Royal Enfield официально анонсировал выход своего первого электробайка C6. Релиз намечен на первый квартал 2026 года. Дизайн C6 вдохновлен легендарным армейским мотоциклом Enfield 1940-х годов, который использовался десантниками во время Второй мировой войны. Современная версия разрабатывается совместно со Stark Future – производителем электрокроссовых мотоциклов, в котором Royal Enfield имеет долю участия.

Модель сохранила характерные ретро-элементы: круглую фару, вильчатую подвеску, стилизованные ребра охлаждения (под которыми скрывается аккумулятор) и одноместное сиденье. Среди цветовых вариантов будет доступен эффектный темно-зеленый неоновый оттенок. Новинка предлагает весьма гибкие настройки езды – с помощью специального блока управления можно комбинировать параметры отклика газа, тормозной системы и рекуперации энергии. Всего доступно около 200 000 возможных комбинаций. Базовая комплектация включает ABS и систему круиз-контроля.

Хотя точные спецификации пока не озвучены, эксперты не ожидают рекордных показателей мощности или запаса хода. Как и в случае с бензиновыми моделями, акцент сделан на удовольствие от езды, а не на абсолютные цифры. По словам Марио Альвизи, руководителя направления электромобилей Royal Enfield, стоимость C6 не превысит 7900 долларов.Источник — Visordown