Госдума запретила россиянам разговаривать с котами

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым с 1 июля 2025 года гражданам запрещается вербально общаться с котами.

По замыслу народных избранников, мера позволит снизить количество нервных и депрессивных расстройств у питомцев, которые не всегда понимают, что им говорят люди.

– Отечественные учёные доказали, что всеми любимые котики очень переживают, когда их человек им что-то объясняет, и они не понимают. Теперь эта проблема решена, – сказала депутат Ирина Яровая.

Штраф за разговоры с котами составит 5 тысяч рублей, контроль за соблюдением новой нормы возложен на сотрудников Минприроды и МВД.

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