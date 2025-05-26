“Избиение” Макрона – окружение президента комментирует инцидент в аэропорту Ханоя

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона выступили с комментарием в связи с инцидентом, происшедшим во время прибытия в Ханой французской делегации, возглавляемой Мароном.

Когда дверь самолета открылась, первая леди Брижит Макрон, которая находилась вне зоны видимости, толкнула кулаками в лицо стоящего в проходе президента. Глава государства не смог скрыть секундного замешательства, но быстро пришел в себя, помахав рукой встречающим. Когда Макрон с супругой спускались по трапу, Брижит отвергла протянутую ей мужем руку.

Клип быстро разошелся в интернете, особенно на враждебных президенту страницах.

Один из источников в окружении Макрона заявил, что речь идет о безвредной пикировке супругов. По словам второго, президент и его жена просто дурачились, чтобы снять напряжение перед началом важного визита. “Для них это был момент единения. Однако мельницы сторонников конспирации уже начали молоть домыслы”, – возложив ответственность за это на Россию.

Вьетнам – первая остановка Южно-Азиатского турне президента Франции. Стороны подписали сделки, касающиеся сотрудничества в транспортной, фармацевтической, космической, ядерной отрасли. В ЕС опасаются, что официальный Ханой в случае торговой войны с США может оказаться на американской стороне.