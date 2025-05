«Римская резня» в британской крепости оказалась вымыслом

Мэйден-Касл — крупнейшее в Британии и даже Европе укрепление железного века. В 1930-х годах археологи раскопали здесь десятки скелетов с травмами от холодного оружия. Руководитель раскопок Мортимер Уилер тогда связал находку с римским завоеванием: по его версии, местные жители погибли, защищая крепость от легионеров. Эта история стала популярной, попав в учебники и документальные фильмы.

Однако сомнения в ее достоверности возникали давно. Ученые обращали внимание на странности: отсутствие детских останков, преобладание молодых мужчин, необычные погребальные обряды. Новое исследование археологов из Борнмутского университета поставило точку в спорах, перепроверив ключевые доказательства с помощью современных методов. Результаты опубликованы в журнале Oxford Journal of Archaeology.

Цифровая модель рельефа Мейден-Касл / © Wikipedia Commons

Оказалось, что останки принадлежат людям, погибшим в разные периоды между 50 годом до нашей эры и 80 годом нашей эры. Только двое из них умерли после 43 года — времени римского вторжения. Большинство травм, включая рубленые раны и переломы, нанесены традиционным кельтским оружием, а не римским. Например, наконечник копья в позвоночнике одного из мужчин ранее ошибочно приняли за римский болт, но он соответствует местным аналогам.

Останки разделили на четыре группы по типу захоронений. Первую группу составляли тела, которые поместили в старые ямы для хранения зерна. Они лежали на боку или спине с подогнутыми ногами — так их укладывали, чтобы сэкономить место. Подобные погребения характерны для III–I веков до нашей эры и встречались и в других кельтских поселениях.

Во вторую группу вошли захоронения в овальных могилах, вырытых специально для погребения. Умерших клали на правый бок, ноги сильно согнуты, голова направлена на восток. Рядом находились горшки с едой, украшения или броши, которыми, вероятно, скрепляли саван. Так хоронили с конца I века до нашей эры до начала II века нашей эры.

Третья группа отличалась большим разнообразием. Здесь тела лежали в неглубоких ямах, частично на боку, частично на спине, а ноги были слегка согнуты. Ориентация могил варьировалась: половина — на восток-запад, остальные — на север. В таких захоронениях чаще встречались необычные предметы: бронзовые кольца на ногах, железные браслеты. У одной женщины нашли наконечник копья, который она, возможно, держала в руке при погребении.

Четвертая группа — самые загадочные захоронения. Тела лежали на спине, вытянуто, головой на запад, как в римских традициях. Но в отличие от римлян, здесь встречались двойные и тройные могилы. В одной из них мужчину похоронили с бритвой и медным инструментом для чистки ушей — предметами, которые указывали на высокий статус. Именно в этих могилах обнаружили больше всего травм: некоторые тела получили до 11 ран. Это указывает на «сверхнасилие», характерное для междоусобиц или казней.

Примеры различных типов захоронений в Мэйден-Касл: a — тела 1 группы , захороненные в заброшенных ямах для хранения; b — 2 группа, захоронения в позднего железного века в специально вырытых неглубоких могилах, тела чаще всего ориентированы с востока на запад, нижние конечности плотно согнуты и обычно сопровождались погребальными принадлежностями; c — группа 2a, в которой менее строго соблюдались предыдущие аспекты захоронения, снабжены набором различных предметов; d — 3 группа в положении лежа на спине; e – одно из двойных захоронений группы 3, установленных вместе в общих могилах / © Martin Smith et. al./Oxford Journal of Archaeology

Шесть двойных могил содержали останки людей, убитых одновременно, — вероятно, родственников или соперников. Всего 41% останков несли следы травм от мечей, копий и тупых предметов. Мужчины погибали чаще: в группе из 19 захоронений 17 оказались мужскими. Двое из трех женщин в этой группе также имели травмы.

Высокий уровень азота-15 в костях указал на диету, богатую мясом, что контрастирует с обычаями местных земледельцев. Это подтвердило гипотезу: в Мэйден-Касл хоронили знатных воинов, а не рядовых жителей.

Открытие перевернуло представление о последних десятилетиях независимой Британии. Вместо пассивных «жертв римской агрессии» местные общины предстали обществом, раздираемым внутренними конфликтами.

Вероятно, борьба за власть, междоусобицы или ритуальные убийства стали частью жизни элиты железного века задолго до появления легионов. Мэйден-Касл, заброшенный как крепость, превратился в место памяти — здесь хоронили тех, чья смерть должна была запомниться.