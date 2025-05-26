 

Термофасад FlectoLine имитирует поведение растений и насекомых для управления теплом внутри зданий

26.05.2025, 11:50, Разное
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Ученые из Фрайбургского университета удостоились первой в истории премии за биоинновации земли Баден-Вюртемберг за разработку умного фасада. Совместно с коллегами из университета Штутгарта в рамках проекта Flectuation они создали и испытали систему FlectoLine. Эта технология уже второй год успешно эксплуатируется на одной из теплиц в ботаническом саду университета для автоматической регуляции поступления тепла и света внутрь помещения.

Идея такого фасада подсмотрена у природы — а именно, у плотоядного растения Aldrovanda vesiculosa и жука Graphosoma italicum. От первого взята система складных клапанов-лепестков, от второго – конструкция сосудов, которые приводят эти клапаны в движение. В жаркое время теплый воздух закачивается в расширяющиеся полости, что вынуждает створки раскрываться и блокировать доступ света к окнам, в холодное время воздух откачивается и они закрываются.

Раскрытие створок напрямую зависит от уровня температуры и освещения снаружи, система автоматически регулирует их положение для обеспечения оптимального уровня затемнения окон. На внутренней поверхности створок расположены солнечные панели, поэтому в жаркую погоду они не только прикрывают окна, но и интенсивно вырабатывают энергию. Тем самым частично снижая затраты электричества на обогрев и охлаждение здания.

Действующая установка FlectoLine имеет площадь в 83,5 кв.м, здесь также предусмотрено ручное управление для проведения экспериментов и измерений. Разработчики технологии уверены, что будущее за подобными адаптивными фасадами, так как человечеству волей-неволей приходится приспосабливаться к меняющемуся климату на планете.

Источник &#8212 University of Stuttgart




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