 

ГАИ начнёт останавливать автомобили для проверки наличия в них икон

26.05.2025, 11:33, Разное
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В России стартует новая профилактическая акция ГАИ: инспекторы будут останавливать автомобили не только для проверки документов, но и для контроля наличия икон на приборной панели.

Как пояснили в ведомстве, инициатива направлена на повышение безопасности на дорогах страны.

– Статистика показывает: чем больше икон в салоне, тем ниже риск ДТП. Мы рекомендуем водителям иметь при себе не менее трёх образков — для лобового стекла, бардачка и зеркала заднего вида, — сообщил представитель ГАИ Амаяк Арутюнов, демонстрируя личную коллекцию дорожных святынь.

Для удобства автомобилистов разработан специальный ГОСТ: иконы должны быть не менее 5 см в высоту, строго канонического стиля и без следов китайской полиграфии. Нарушителей ждёт предупреждение, а при повторном отсутствии икон — обязательная лекция по истории православной живописи и штраф в виде пожертвования на строительство нового храма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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