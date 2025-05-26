 

Мнение: Как Ютуб меня соблазнял, но я победил

26.05.2025, 11:10, Разное
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Мне надо было посмотреть кое-что на Ютубе: зайти на сайт и забить в строку поисковый запрос. Приключение на 2 минуты, вошли и вышли. Но нет! Я открываю Ютуб, а там… Музыка, которая мне нравится, юмор, над которым я смеюсь, всякие интересные штуки, которыми я интересуюсь. Вот, например, смешное, про немецких налоговиков, которые технично грабят рестораны иностранцев (ссылка).

Я насмотрелся случайных роликов, проголодался. Закрыл Ютуб, пошёл на кухню, съел маленькое круглое пирожное, выпил воды. Возвращаюсь обратно в кабинет, сажусь за компьютер. Вспоминаю, на чём остановился. Открываю Ютуб, чтобы найти нужное мне видео — делов, повторюсь, на 2 минуты, открыть и закрыть. Но там же снова смешные ролики! Я думаю: ничего ведь страшного не случится, если я щёлкну по манящей заставке, посмотрю один ролик, а потом займусь делами?

На третий заход я схитрил: открыл Рутуб. У Рутуба с рекомендациями всё нормально: виды спорта, которые мне безразличны, шоу на ТНТ, которое я бесплатно смотреть точно не готов, куча каких-то непонятных текстовых менюшек и чёрная половина экрана с подвисшим прогрузом прочих заставок. Молодцы, ничего не отвлекает, можно и поработать. Но увы: на Рутубе нужного мне контента не нашлось… Это к вопросу «почему у Ютуба получилось, а у отечественных хостингов пока что не получается».

В итоге на личном уровне задачу я решил так.

Волевой человек — это не тот, кто выдерживает искушение, а тот, кто удаляет соблазн. Чтобы часть соблазна убрать, я склепал заглушку для поиска на Ютубе: ничего отвлекающего, одна только голая поисковая строка (ссылка). Теперь я захожу на Ютуб со своей аскетической страницы, поэтому у коварной соцсети меньше шансов меня отвлечь — разве что через ленту маленьких видео сбоку. В принципе, можно и боковую ленту спрятать в адблокере, но я пока что подожду. В ней иногда бывают полезные рекомендации, связанные с темой, которую я изучаю на основном экране.

Источник: Место для дискуссий




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