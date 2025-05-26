В США арестован Джозеф Ноймайер, готовивший поджог американского посольства в Израиле

В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован 28-летний житель США и Германии Джозеф Ноймайер, который подозревается в попытке поджога американского посольства в Тель-Авиве. Суд отказал ему в освобождении под залог.

“Ему предъявлено обвинение в планировании разрушительного нападения на наше посольство в Израиле, угрозах убивать американцев, в том числе – президента Трампа”, – сообщила министр юстиции Памела Бонди. С угрозами Трампу Ноймайер выступал в социальных сетях.

Джозеф прибыл в Израиль в апреле. 19 мая он направился к посольству США с рюкзаком, в котором находились бутылки с зажигательной смесью. Как заявляют в минюсте США, приблизившись к охраннику, он плюнул в него. Охрана попыталась задержать нападавшего, но он смог бежать, бросив рюкзак.

Вскоре злоумышленник был арестован в тель-авивской гостинице. Было принято решение о его депортации и передаче властям США. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет

О намерении сжечь посольство США в Тель-Авиве Ноймайер писал в социальных сетях. Он также выступал с призывами убивать американцев и президента США Дональда Трампа.