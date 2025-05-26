 

Ученые составили портрет типичного пациента с хроническими заболеваниями

26.05.2025, 10:20, Разное
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Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Данные, полученные в ходе исследования, подчеркивают, что основную нагрузку на систему здравоохранения во всем мире оказывают пациенты с хроническими заболеваниями. По оценкам экспертов, в США 100 миллионов человек имеют по крайней мере одно хроническое заболевание, и на лечение этих заболеваний приходится 75% национальных расходов на здравоохранение. В Восточной Европе, включая Россию, хронические заболевания также преобладают, что отражает общемировую тенденцию, связанную с увеличением продолжительности жизни и ростом вклада неинфекционных заболеваний.

«В России хронические заболевания, определяющие наибольшую нагрузку на здравоохранение, включают ишемическую болезнь сердца, инсульт и гипертоническую болезнь, что соответствует высокой распространенности сердечно-сосудистых патологий в регионе. Среди острых состояний, с которыми россияне чаще обращаются за помощью, лидируют респираторные инфекции», — рассказывает участник международной коллаборации, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Плотников.

При этом, согласно полученным данным, во всем мире лидирующими хроническими заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт и диабет второго типа.

«Можно обобщенно составить портрет типичного пациента с хроническими заболеваниями, и чаще всего это пожилая женщина, проживающая в стране со средним социально-демократическим индексом, хотя похожая тенденция сохраняется и в странах с низкими и высокими социально-экономическими показателями. Для острых состояний портрет будет менее однозначен, но чаще это мужчины из стран с низким социально-демократическим индексом, где преобладают инфекционные заболевания и травмы», — отмечает Евгений Плотников.

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Полученные результаты исследования говорят о необходимости пересмотра парадигмы здравоохранения от реактивной модели, ориентированной преимущественно на острые состояния, к проактивной модели, сосредоточенной на профилактике, раннем выявлении и долгосрочном ведении хронических заболеваний и их последствий.

«Оптимизация здравоохранения в России, исходя из глобальных тенденций и с учетом уровня социально-экономического развития страны, должна включать усиление фокуса на первичную профилактику неинфекционных заболеваний – активную борьбу с факторами риска (курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем) через образовательные программы, налоговые меры и создание здоровьесберегающей среды. Важным фактором будет и дальнейшее развитие действующих программ скрининга и ранней диагностики для ключевых хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, диабета) с целью своевременного начала лечения и предотвращения осложнений», — поясняет ученый.




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