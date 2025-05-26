 

Контактные суперлинзы позволят видеть в тепловом режиме даже с закрытыми глазами

26.05.2025, 8:10, Разное
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Исследователи из Китайского университета науки и технологии усовершенствовали свою технологию инфракрасного видения. Ранее они внедряли наночастицы в сетчатку глаз грызунов, чтобы дать им способность видеть свет в непривычном диапазоне длин волн. Теперь они разработали щадящий способ повторить это – при помощи пассивных контактных линз.

В основе технологии лежит процесс апконверсии, благодаря которому комплекс частиц поглощает волны ближнего инфракрасного света и превращает их в свет на видимой длине волн в диапазоне 400-700 нм. Основным материалом в этой системе служат наночастицы золота и фторида натрия гадолиния, легированные ионами иттербия и эрбия. Изменение длины волн обусловлено самой структурой этих частиц, поэтому данный процесс протекает без затрат энергии.

В ходе экспериментов грызуны с модифицированной сетчаткой избегали заходить в комнаты в лабиринте, ярко освещенные инфракрасным светом – это их раздражало, они предпочитали прятаться в темных закоулках. После изготовления линз их начали тестировать на людях и оказалось, что инфракрасное излучение проникает через кожу. Поэтому такое изображение можно видеть даже с закрытыми глазами, через веки.

Точность передачи картинки пока оставляет желать лучшего. Ученым удалось передать и считать сообщения в виде сигналов азбуки Морзе, представленных вспышками света. Также они работают над составом наночастиц, чтобы заставить их преобразовывать свет выборочно. А именно – на длинах волн до 980 нм результатом будет синий свет, на 808 нм зеленый, а на длинах более 1532 м — красный. Это позволит сделать инфракрасное изображение цветным.

Подобное «суперзрение» раскрывает невероятные возможности. Например, возможность передачи информации в зашифрованном виде в виде импульсов. Или помощь людям с недугом в виде цветовой слепоты. Также очевидными сферами применения могут стать скрытая маркировка товаров, криптография и борьба с контрафактом.Источник &#8212 Cell Press




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