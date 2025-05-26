Трамп о Путине: “Он просто сошел с ума!”

Президент США Дональд Трамп в своем блоге в принадлежащей ему соцсети Truth Social опубликовал комментарий, посвященный войне, развязанной Россией против Украины. Напомним, что ранее Трамп обещал в кратчайшие сроки добиться прекращения этой войны. Однако переговоры идут сложно, и американский президент высказывает недовольство по этому поводу.

“У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он просто сошел с ума! Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники сбрасываются на города Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна ВСЯ Украина, а не только ее часть, и, возможно, это правда, но если он это сделает, это приведет к краху России! Точно так же президент Зеленский не оказывает своей стране никакой услуги, говоря так, как он это делает. Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не “Трампа”, я лишь помогаю тушить большие и чудовищные пожары, которые были начаты из-за Вопиющей Некомпетентности и Ненависти”, – сказано в комментарии Трампа.