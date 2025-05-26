 

В Сеченовском Университете создадут тест-системы для прогнозирования течения рака печени

26.05.2025, 5:50, Разное
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Исследования ведутся при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и гранта Российского Научного Фонда.

Гепатоцеллюлярный рак печени — одна из самых агрессивных опухолей, которая часто развивается на фоне хронических заболеваний печени, таких как гепатит или цирроз. Ежегодно от этого вида рака умирают сотни тысяч человек, и основная причина высокой смертности — поздняя диагностика. По статистике, если болезнь обнаружена на ранней стадии, пятилетняя выживаемость пациентов может достигать 85%, но при поздней — падает до 4%.

В основе разрабатываемых тест-систем лежат технологии транскриптомики и эпитранскриптомики, позволяющие изучать молекулы РНК и их химические модификации, такие как m6A-метилирование (изменения, влияющие на поведение раковых клеток). Ученые обнаружили, что эти модификации усиливают миграцию опухолевых клеток в 3–4 раза, и подтвердили это в экспериментах на клеточных линиях рака печени. Также команда уже провела анализ образцов пациентов с различными стадиями фиброза и цирроза, чтобы выявить биомаркеры, указывающие на повышенный риск развития опухолей.

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«Эпитранскриптомные методы обладают высокой предсказательной способностью, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Мы можем не только оценивать риск возникновения опухоли, но и прогнозировать ее поведение, что особенно важно для выбора тактики лечения. Это принципиально новый подход, который меняет парадигму диагностики рака», — поясняет руководитель исследования, заведующий лабораторией генетических технологий Дмитрий Костюшев.

К 2025 году команда планирует завершить доклинические испытания тест-системы. Результатом должен стать прототип набора реагентов, готовых для использования в лабораториях.

Для пациентов внедрение подобных тестов означает возможность раннего обнаружения опухоли без инвазивных процедур, индивидуальный прогноз течения болезни и снижение смертности за счет своевременного лечения.




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