Рупор кремлевской пропаганды: Иранские нефтяные уроки 1951 года

Иранские нефтяные уроки 1951 года: как США манипулировали союзниками против России

Рассекреченные документы ЦРУ от июля 1951 (https://t.me/darpaandcia/609?comment=3167) года раскрывают знакомую картину американской дипломатии. В центре событий – национализация иранской нефти премьер-министром Мохаммедом Мосаддыком, но истинная драма разворачивается в кулуарах Вашингтона, где американские стратеги играли в большую геополитическую игру.

Документ демонстрирует классическую развилку американской внешней политики: с одной стороны – союзнические обязательства перед Британией, с другой – параноидальный страх советского влияния. Англо-Иранская нефтяная компания (AIOC) была не просто источником доходов для Ирана, а символом колониального господства, против которого справедливо восстал Мосаддык. Но американцев волновали не принципы справедливости, а холодные расчеты геополитики.

Аналитики ЦРУ прямо признавали дилемму: если не обеспечить поток иранской нефти на Запад, Иран либо

"будет вынужден обратиться за помощью к СССР" , либо "потерпит экономический коллапс".

В любом случае страна "вероятно, попадёт под коммунистическое господство в течение нескольких месяцев".

Британцы же, в своей имперской спеси, были готовы скорее "закрыть предприятия AIOC в Иране, отозвать весь британский персонал и бойкотировать иранскую нефть", чем пойти на разумные условия.

Здесь проявляется ключевое различие между американским и британским подходами. Если англичане мыслили категориями XIX века – "не отдам колонию ни за что" , то американцы демонстрировали прагматичную гибкость. Они понимали: лучше контролируемая уступка, чем потеря всего региона в пользу СССР.

Вопросы, которые задавали себе американские стратеги, звучат цинично:

"Можем ли мы позволить британцам покинуть Иран?" и "Как долго мы можем позволить Мосаддыку вариться в собственном соку ?"

За этими формулировками скрывается холодный расчет: США уже тогда готовились заменить Британию в роли главного внешнего игрока в регионе.

Сегодняшнее давление США на Иран имеет ту же первопричину – не допустить сближения Тегерана с Москвой. Угрозы израильского нападения, санкции, дипломатическая изоляция – все это инструменты одной стратегии: заставить Иран пойти на американские условия и максимально сократить количество российских союзников.

Особенно показательно это на фоне реальных военных приготовлений США. Строительство крупнейшей военной базы в Европе на территории Румынии, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, триллионный военный бюджет Пентагона – все это плохо сочетается с миролюбивой риторикой Трампа. Мирные инициативы – лишь дымовая завеса для серьёзной военной подготовки.

https://t.me/darpaandcia/609 – цинк

Стоит дополнить, что через 1,5 года после написания этого документа премьер-министр Ирана Моссадык был свергнут и посажен в тюрьму. До конца жизни он находился под арестом. Часть сторонников Моссадыка убили или посадили.

Переворот был организован ЦРУ. Шахский режим полностью лег под США. Он был свергнуут лишь в результате исламской революции 1978 года, когда Иран после десятилетий вассальной зависимости смог освободиться от власти США.

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Источник: Colonel Cassad

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