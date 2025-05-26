 

Мальта предложила убежище врачам из Хан-Юниса, девять детей которых погибли в результате авиаудара

26.05.2025, 0:30, Новости дня
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В воскресенье, 25 мая, премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что его страна готова предоставить убежище педиатрам из Хан-Юниса Алаи и Хамди Наджар, девять детей которых погибли в субботу, 24 мая, в результате авиаудара ЦАХАЛа. Об этом пишет издание Maltese Herald.

Кроме того, на проходившем политическом мероприятии в Мосте, Роберт Абела сообщил, что на конференции, которая состоится в следующем месяце в штаб-квартире ООН, Мальта поддержит решение о создании независимого Палестинского государства, которое продвигают Франция и Саудовская Аравия.




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