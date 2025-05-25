 

Express: российские ПВО едва не сбили пассажирский лайнер, заходивший на посадку в Москве

25.05.2025, 21:45, Новости дня
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Как пишет британская газета Express, в ходе отражения украинского воздушного удара по Москве российские ПВО едва не сбили Airbus A320-251N, летевший в российскую столицу из турецкого курорта Бодрум. Зенитный огонь российской армии издание характеризует как “хаотичный”.

Также сообщается, что по меньшей мере 10 самолетов, используемых представителями государственного руководства и военного командования, вылетели из Москвы в восточном направлении. Неясно, идет ли речь об учениях, или о реальной эвакуации из Москвы.

На протяжении 25 мая из-за налетов украинских дронов неоднократно прекращали работу московские аэропорты “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский”. Российские СМИ заявляют, что за сегодняшний день перехвачено семь из летевших на столицу беспилотников.




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