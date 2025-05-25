Рупор кремлевской пропаганды: Этапы похода Залужного на Крым
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Отвоевание Крыма и новое оружие. Залужный написал про перспективы войны в 2023 году.
Никто меня не остановит. Залужный заявил про намерение освободить Крым.
Надеюсь в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то диво или чудо, на какого-то белого лебедя, который для Украины принесет мир, границы 1991 или 2022 года.
А как же парад в Севастополе? А как же чашечка кофе в Ялте? Кто же остановил Залужного?
PS. Вот этого рагуля британцы готовят на замену кокаиновому фюреру.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет