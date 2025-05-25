 

Рупор кремлевской пропаганды: Этапы похода Залужного на Крым

25.05.2025, 21:00, Разное
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Отвоевание Крыма и новое оружие. Залужный написал про перспективы войны в 2023 году.

Никто меня не остановит. Залужный заявил про намерение освободить Крым.

Надеюсь в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то диво или чудо, на какого-то белого лебедя, который для Украины принесет мир, границы 1991 или 2022 года.

А как же парад в Севастополе? А как же чашечка кофе в Ялте? Кто же остановил Залужного?

PS. Вот этого рагуля британцы готовят на замену кокаиновому фюреру.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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