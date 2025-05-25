Мнение: Почему часть элитариев ненавидит бизнес

Кримсональтер пишет, что расходы бюджета России в 2025 году не вполне сходятся с доходами. Денег не хватает. У властей есть несколько выходов из ситуации, и одна из витающих в воздухе идей — ограбить бизнес. Цитирую (ссылка):

Вариант А. Повысить налоги опять, несмотря на то что Путин обещал бизнесу и населению ничего не трогать минимум до 2030 года. Очередное повышение — это очень плохая идея, но среди части элитариев, которая у нас отвечает за трату бюджетных денег на величие страны, очень популярная, потому что про кривую Лаффера они не слышали или считают её элементом «буржуазной лженауки экономикс», а ещё потому, что они ненавидят бизнес (и айтишников) в принципе, на уровне классовой ненависти.

К счастью, власти выбрали уже другой сценарий для закрытия бюджетной дыры, однако слова из песни не выкинешь: среди наших элитариев действительно есть варвары, которые ненавидят бизнес.

Конечно, это глупо, так как угнетение бизнеса — один из самых надёжных путей к бедности, даже к нищете. В странах Африки царит разруха, так как там государство душит бизнес, а бизнес, соответственно, не может платить государству налоги. Европа и США были до 2008 года весьма благополучны, так как там интересы бизнеса учитывались.

Особенно много вреда приносит социалистическая привычка нарушать данное слово. Напомню, Путин пообещал бизнесу и гражданам не повышать налоги до 2030 года (ссылка). Нарушение обещания не только понизило бы рейтинг президента, но и прямо отразилось бы на желании бизнеса работать в России. Неочевидный для необразованных людей факт: если повысить налоги, то денег в бюджете станет меньше.

Кроме того, аморально ненавидеть тех, за чей счёт живёшь. Даже уголовники относятся к прохожим, которых грабят, с презрением, но не с ненавистью.

Вместе с тем ненависть части элитариев к бизнесу вполне объяснима. У этих товарищей нет выбора: если они не будут считать бизнес врагом, им придётся признать вредоносными паразитами самих себя. Так как они тоже люди, им не хочется выглядеть чудовищами хотя бы в собственных глазах.

Также тут есть элемент политической борьбы. В 2022 году эта часть элитариев — которая про мобилизационную экономику, братские народы, вмешательство государства, отнять и поделить — показала крайне слабые, местами даже позорные результаты. Частный бизнес, в свою очередь, буквально спас Россию, так как отбил 20 тысяч санкций, обеспечив нашему государству железобетонный тыл. Теперь влияние бизнеса в Кремле выросло, а влияние любителей простых решений резко упало: многие из них уже даже отправлены на малопочётную пенсию. Понятно, что падшие товарищи винят в своих бедах не собственную никчёмность, а тех, кто занял их место — то есть бизнес.