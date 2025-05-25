Мнение: Почему мы всё ещё работаем по 8 часов?

За последний век производительность труда выросла в разы. Но если так, почему же мы всё ещё работаем по 8 часов, а не по 2 часа в день, например?

Сейчас будет шок-контент. Никто не запрещает современному человеку работать по 2-4 часа в день. Даже специальные работы есть, куда «целый» человек не нужен, а нужен как раз кто-нибудь ненадолго, на пару часов. Выгуливать собак, к примеру, или оформлять специфические документы в маленькой фирме. Если лень искать такие вакансии самому, можно поставить на смартфон Яндекс.Смену: там предлагают блоки типа «4 часа выкладывать товар на полки в магазине косметики, оплата 1000 рублей». Несложно подсчитать, что получается около 20 тысяч рублей в месяц, если не работать по выходным… или 50+ тысяч, если работать на полставки репетитором или программистом, например.

За эти деньги вполне можно обеспечить уровень жизни столетней давности. Если отмотать ровно 100 лет назад и сравнить с голодным советским 1925 годом, так даже роскошный уровень жизни, который вызывал бы в ту эпоху острую зависть окружающих.

Собственно, даже не нужно отматывать настолько далеко. Средняя зарплата сейчас — 88 тысяч рублей, то есть 1570 литров бензина (ссылка).

Разделим вчетверо, как будто мы работаем всего лишь 2 часа в день. Получим 400 литров бензина в месяц или… уровень жизни 2001 года, когда средняя зарплата составляла 3240 рублей, а бензин стоил около 8 рублей за литр (ссылка, ссылка).

Вот, собственно, и ответ на вопрос из заголовка поста. Производительность труда вполне позволяет нам работать по 2 часа в день. Просто тогда мы будем жить на уровне 2001 года, то есть относительно бедно, а нам хочется жить побогаче, чтобы нам хватало не только на макароны по-флотски, но и на прочие буржуазные излишества.