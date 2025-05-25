 

Учёного, доказавшего, что радиоволны не привлекают грозу, поразила молния во время разговора по телефону

25.05.2025, 16:33, Разное
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Японского учёного Тошиэки Ооно 24 мая госпитализировали в префектуре Ямагата в тяжёлом состоянии после удара молнии.

Внимание СМИ к этому случаю привлёк тот факт, что в 2011 году Ооно получил звание профессора, когда опроверг популярный миф – он первым научно доказал, что радиоволны и сотовая связь никак не привлекают грозу.

В своём исследовании Ооно не просто провёл практическую проверку тезиса, но и изучил механизмы, по которым молния «выбирает» место для разряда. Выводы были однозначны – даже активно пользоваться GSM-модулем (говорить по телефону) во время грозы, находясь под открытым небом, шансы получить удар не увеличиваются.

– Шанс получить разряд молнии, которая «навелась» бы прямо на ваш телефон, составляет менее 0,00012%, а следовательно, можно смело говорить, что на практике такая ситуация исключена. С бо́льшей долей вероятности точка входа [молнии] будет находиться в пустом месте в чистом поле, – объяснял будущий профессор.

Коллеги Тошиэки Ооно сообщили, что молния ударила в его телефон Sharp Softbank 9225H, когда он говорил по нему во время прогулки по полю, и «практически испепелила устройство». Сам профессор в бессознательном состоянии был доставлен в больницу – врачам потребовались сутки, чтобы стабилизировать его.

Сейчас учёный находится в состоянии искусственной комы и комментариев, соответственно, не даёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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