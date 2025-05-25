Рупор кремлевской пропаганды: О фактах нарушения режима на линии соприкосновения с войсками союзников

Документ за подписью Жукова о нарушениях на линии соприкосновения с войсками союзников в Германии. Обратная сторона "духа Эльбы".

ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ.

29 АВГУСТА 1945 г. №090 гор. ПОТСДАМ

О фактах нарушения режима на линии соприкосновения с войсками союзников и недостойном поведении ряда офицеров при выполнении служебного долга.

За последнее время многочисленные случаи нарушения воинской дисциплины и пограничного режима на линии соприкосновения с войсками союзников приняли угрожающие размеры.

Военнослужащие и, особенно, офицеры самовольно переходят границу, на территории союзников встречаются и устанавливают связь с английскими, американскими солдатами и офицерами. Организовывают с ними совместные выпивки, фотографирование, ведут служебные разговоры, а также раз'езжают по городам западной Германий и Франции, посещают театры, музеи, дома терпимости и в результате расхлябанности и болтовни разглашают военную тайну.

22 июля с. г. пом. начальника разведотдела штаба 27 гв. сд — капитан Иванов вместе с командиром 3 сб 76 гв. сп — майором Черноусовым, производя поверку службы охранения, вступили в разговор с американским часовым, потребовали от него вызова для переговоров американских офицеров. Капитан Иванов, совместно с часовым, с'ездил на американскую заставу, привез оттуда 4-х офицеров и 20 литров вина и непосредственно на границе организовал выпивку с американцами. В пьянке также участвовали начальник санслужбы 27 гв. сд — майор м/с Каталкин, старший врач 76 гв. сп — капитан Сатановский и майор Черноусов.

Распив привезенное вино, пьяная компания отправилась продолжать пьянствовать в ресторан.

Вечером американским офицерам в расположении 7 ср 76 гв сп демонстрировали кинокартину.

Во время пьянки офицеры вели разговоры, касающиеся нумерации и районов дислокации частей. Капитан Иванов охотно отвечал на вопросы американских офицеров.

23 июля с. г. капитан Иванов и майор м/с Каталкин с шофером Бутовским на легковой машине ездили на сторону американских войск, где вновь встречались с американскими офицерами. Впоследствии шофер Бутовский дезертировал из своей части.

Командир 1 сб 712 сп 139 сд (47 А) майор Слепников и его заместитель по политчасти — капитан Лагутский неоднократно посылали своих ординарцев на сторону союзных войск за спиртными напитками.

5 и 7 июля с. г. начальник заставы 1281 сп 60 сд (47 А) — лейтенант Атаев и 29 июля зам. командира батальона 316 гв. сп 102 гв. сд (2 уд. А) — лейтенант Янковчук самовольно ездили на сторону англичан, откуда привозили спиртные напитки и другие вещи. Рядовые Могуев (286 сп 90 сд), Колобанов, Зайков (316 гв. сп 102 гв. сд), пытаясь дезертировать, перешли на сторону английских войск, переоделись в гражданское платье и пьянствовали несколько дней. Дезертиры задержаны. Офицеры и рядовые союзных армий также переходят на нашу сторону, пользуясь при этом содействием наших военнослужащих.

14 июля с. г., задержанные на границе 4 солдата американской армии, пред'явили пропуск на право перехода линии соприкосновения, выданный заместителем командира 3 сб 712 сп — капитаном Лушиным. Эти американские солдаты были в нашем подразделении, где вместе с капитаном Лушиным и лейтенантом Капустинским распивали спиртные напитки. 16 июля указанные солдаты уже на машине «Виллис», направляясь «в гости» к капитану Лушину, вновь были задержаны на границе. Прибывший к месту задержания капитан Лушин под силой оружия приказал отпустить задержанных. Как выяснилось, Лушин получил от американских солдат два бидона бензина по 20 литров каждый.

23 июля, задержанная на границе американская машина с тремя неизвестными, была отпущена старшим поста — мл. сержантом Андреевым (712 сп 47 А), причем Андреев получил за это бутылку водки.

Отдельные военнослужащие наших войск, направляемые командованием в зону оккупации союзных войск со Специальными заданиями, без всякой на то необходимости, раз‘езжают по городам других иностранных государств, где встречаются, ведут разговоры и фотографируются с военнослужащими этих государств.

13 июля с. г. офицеры разведотдела штаба 8 Гв. А — майор Симонян и переводчик Алтаева, направленные в г. МЮНХЕН для сопровождения летчиков 14 эскадрильи 9 воздушного флота американской армии, организовали встречу с американскими офицерами и продолжительное время «путешествовали» с ними в зоне их оккупации.

28 июля Симонян, Алтаева и шофер Павлов с заданием были вновь направлены в г. ФРАНКФУРТ на МАЙНЕ, а зам. начальника разведотдела штаба 8 гв. А — подполковник Матусов в район г. МЮНХЕН. Матусов 29 июля из г. МЮНХЕН самовольно приехал в г. ФРАНКФУРТ на МАЙНЕ, где встретился с Симоняном. В тот же день все указанные лица, по своей инициативе, уехали в ПАРИЖ, а также побывали во многих других городах Франции и Германии, где посещали театры, музеи, дома терпимости и общались с иностранными военнослужащими. Находясь в ПАРИЖЕ, Матусов и Симонян обменивали в банках оккупационные марки на франки, за которые приобретали различные вещи для личных нужд.

Ряд военнослужащих, находясь на охране западной границы советской зоны оккупации, незаконно разрешают переход на нашу сторону, а также на сторону союзных войск лицам немецкого населения.

28 июля на участке 2 сб 951 сп 265 сд (3 уд. А) часовой сержант Мамедов пропустил через линию соприкосновения 15 немцев, получив от них взятку 5 ручных часов.

5 и 8 августа командир 2 ср 151 гв. сп 52 гв. сд (3 уд. А) — лейтенант Кулаков и старшина той же роты Аршинов пропустили на сторону союзных войск и обратно 4-х немцев.

Лейтенант Кулаков и старшина Аршинов преданы суду Военного Трибунала. Сержант Мамедов осужден к 2,5 годам ИТЛ.

Перечисленные факты свидетельствуют об отсутствии дисциплины на границе советской зоны оккупации и являются результатом низкой требовательности и слабого контроля начальников за подчиненными и прямого нарушения служебного долга со стороны ряда военнослужащих и офицерского состава главным образом.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командующим армиями, командирам соединений и частей установить жесткий пограничный режим и категорически запретить самовольные встречи и общения военнослужащих всех категорий с военнослужащими союзных армий, как на территории нашей зоны, так и на территории зоны оккупации союзников.

2. Официальные встречи для разрешения служебных вопросов, а также командировки со специальными заданиями на территорию союзников производить только с разрешения Военного Совета Группы.

3. Военнослужащих всех категорий, за распущенность, самовольный переход на территорию, занимаемую союзниками, общение с военнослужащими союзных армий, за незаконную выдачу пропусков для перехода на нашу территорию и на территорию союзников и нарушающих служебный долг при охране границы, — снимать с должности и предавать суду Военного Трибунала.

4. За нарушение служебного долга и недостойное поведение при выполнении служебных обязанностей пом. начальника разведотдела штаба 27 гв. сд — капитана Иванова от должности отстранить и предать суду Военного Трибунала.

Рядовых 286 сп 90 сд, 316 гв. сп 102 гв. сд Могуева, Зайкова и Колобанова, как дезертиров предать суду Военного Трибунала.

Снять с должности — командира 3 сб 76 гв. сп майора Черноусова, начальника санслужбы 27 гв. сд — майора м/с Каталкина, зам. командира 3 сб 712 сп капитана Лушина, начальника 2 отделения разведотдела 8 гв. А — майора Симонян, старшего врача 76 гв. сп — капитана Сатановского, командира роты 1281 сп — лейтенанта Атаева, зам. командира батальона 316 гв. сп лейтенанта Янковчук и назначить всех с понижением на 1 — 2 категории.

Младшего сержанта Андреева (712 сп 47 А) — разжаловать в рядовые.

Командира 1 сб 712 сп — майора Слепкова, зам. командира 1 сб 712 сп капитана Лагутского, командира ср 712 сп — лейтенанта Капустинского и переводчицу разведотдела штаба 8 гв. А — Алтаеву командующим армиями наказать своей властью и донести мне.

Приказ об'явить перед строем всему офицерскому составу до командира взвода включительно. Сержантскому и рядовому составу раз'яснить сущность приказа.

Главнокомандующий Группой Советских Оккупационных Войск в Германии Маршал Советского Союза Г. Жуков

Член Военного Совета Группы Советских Оккупационных Войск в Германии генерал-лейтенант Телегин

Начальник штаба Группы генерал-полковник Малинин

Архив ЦАМО РФ. Ф. 1227. Оп. 1. Д. 41. Л. 415-416об

https://istmat.org/node/69027 – цинк

Вот так вместе с винными парами постепенно выветривался пресловутый "дух Эльбы".

Кстати, вот тут https://istmat.org/node/69025 еще нашел интересное.

Оказывается, наказывали не только за изнасилования, но даже за простой факт сожительства с немками на подконтрольной территории Германии.

Гвардии старший лейтенант Степанов был уволен из рядов РККА за вскрывшиеся факты сожительства с немками, пьянство и мародерство как морально разложившийся. И еще несколько офицеров вместе с ним.

Приказ по ним был зачитан во всех частях группировки Красной Армии в Германии.

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Источник: Colonel Cassad

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