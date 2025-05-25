 

98-летний ветеран Второй мировой раздавил «Теслу» танком «Шерман»

25.05.2025, 15:50, Разное
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На YouTube появился необычный ролик. В нем смешались политика, история и современность — 98-летний ветеран британской армии, участник Второй мировой войны Кен Тернер на американском танке «Шерман» буквально превратил в блин электромобиль «Тесла».

Тряхнуть стариной бывший британский танкист решил отнюдь не ради пиара. В дело вмешалась современная большая политика, замешанная на жестком противостоянии левых либералов и набирающих силу правых консерваторов. По мнению Тернера, глава компании «Тесла» Илон Маск, самый богатый человек в мире, использует свое огромное влияние для поддержки ультраправых в Европе — в том числе, с помощью денег от продаж «Теслы».

Тернер искренне убежден, что Маск является идейным последователем нацистов, с которыми он воевал во Вторую мировую войну, что подтверждает его нацистское приветствие во время инаугурации Дональда Трампа, а также активная поддержка ультраправых партий «Альтернатива для Германии» и итальянской «Лиги».

Недовольство Илоном Маском породило целое международное протестное движение под названием «Tesla Takedown», ярым сторонником которого и стал 98-летний ветеран. «Много лет назад я впервые увидел фашизм и теперь он возвращается» — сказал он перед тем, как раздавить танком ненавистную ему «Теслу».

Источник &#8212 Gizmodo




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