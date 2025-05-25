Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1187-й день войны

Минобороны РФ 25 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет начинается с заявления: “Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены”.

Украинская сторона пишет о не менее восьми погибших и более 30 раненых. В Киевской области повреждены общежитие и жилые дома. Трое погибших, более 20 раненых. В Хмельницкой области не менее четырех погибших и пяти раненых. Разрушено шесть частных домов, повреждены более 20 домов, учебное заведение, автомобили. В Николаеве в результате удара по пятиэтажному дому один человек погиб, пятеро пострадали. Разрушены два этажа, остальные – повреждены. Сообщается о трех пострадавших в Харькове, в их числе ребенок. В Сумской области разрушен объект инфраструктуры, частично обесточены некоторые улицы. В Черниговской области зафиксированы попадания, возникли пожары. В Тернополе частично повреждено здание одного из промышленных предприятий. Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 25 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 298 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов, а также 69 ракет (9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет Х-101, “Калибр”, одну крылатую ракету Х-22, 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69). Украинские ПВО перехватили 45 крылатых ракет и 266 беспилотников, запущенных российскими военными.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Могрица, Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка и Грицины Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов, Комиссарово, Ветеринарное, Уды, Крейдянка и Березники Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Песчаное, Новосергеевка, Андреевка, Долгенькое, Петро-Ивановка Харьковской области, Красный Лиман и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и склад боеприпасов. Активными действиями подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской Области, Казацкое, Антоновка, Токаревка и Велетенское Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59432 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23570 танков и других боевых бронированных машин, 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25266 орудий полевой артиллерии и минометов, 35949 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).