 

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов выступил с обращением о наступлении в России фашизма

25.05.2025, 13:05, Новости дня
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Лауреат Нобелевской премии мира, российский журналист и правозащитник Дмитрий Муратов выступил с видеобращением, в котором рассказывает о насилии как государственном институте, о возникшем спросе на заплечных дел мастеров.

“России нужен новый праздник – День карателя. Ведь в стране снова появились профессионалы по истязанию людей. Пытки над беззащитными в СИЗО, судах и тюрьмах стали признанием в любви к Родине”, – заявляет правозащитник.

“Мы перестали слышать крики из пыточных камер, из залов судов – так же, как в сороковые года прошлого века жители деревни Дахау привыкли к запаху лагерных печей… Что поделать – дым отечества. Принюхались”, – констатирует Муратов, рассказывая истории подвергшихся истязаниям политзаключенных.

Старшей из них 67 лет. Это детский врач Надежда Буянова. Ее оговорил пациент – семилетний мальчик, который дал показания заученными формулировками из Уголовного кодекса. Она получила пять с половиной лет колонии за “фейки” о российской армии.

Самая младшая – 14-летняя девочка, которая стала жертвой провокации ФСБ. У нее попросили поджечь петарду и выложить видео. После этого ее посадили в СИЗО, где она подверглась пыткам, в том числе изнасилованиям со стороны сокамерниц, которые довели ее до попытки самоубийства. Несмотря на установленную в камере систему наблюдения, работники СИЗО не стали вмешиваться.

После попытки суицида девочку направили в психиатрическую больницу, однако затем по решению судьи она была вновь брошена в тюрьму. “Следователь по делу девочки Дмитрий Тараканов стал лучшим следователем СК РФ по Московской области”, – говорит Муратов.

Отмечая, что РФ превратилась в фашистское государство, он рассказывает историю, которую услышал от Владимира Войновича. Писатель рассказывал о знакомом, который подвергся пыткам как НКВД, так и Гестапо. На вопрос, была ли разница, собеседник Войновича ответил: “В Гестапо от меня требовали правды”.




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