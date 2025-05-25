Церковь Сталина объявила станцию метро «Таганская» своим кафедральным собором

Глава церкви имени Сталина Сергей Аллилуев направил в министерство юстиции уведомление о признании станции московского метрополитена «Таганская» кафедральным собором своей религиозной организации.

Верующие сталинисты планируют проводить коммунистические мессы у барельефа «вождю народов» не реже двух раз в неделю, при этом обязуются не мешать пассажирам и сотрудникам столичной подземки.

– Мы сердечно благодарны товарищам, которые установили барельеф с Иосифом Виссарионовичем, однако антисоветчики продолжают свою подрывную работу. Признание барельефа религиозным объектом защитит его с точки зрения закона, – написал Аллилуев на своей странице «ВКонтакте».

В случае отказа Минюста сталинисты планируют отстаивать свои права в суде и организовать международную кампанию «с участием китайских, северокорейских и кубинских товарищей».

—