 

Церковь Сталина объявила станцию метро «Таганская» своим кафедральным собором

25.05.2025, 13:33, Разное
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Глава церкви имени Сталина Сергей Аллилуев направил в министерство юстиции уведомление о признании станции московского метрополитена «Таганская» кафедральным собором своей религиозной организации.

Верующие сталинисты планируют проводить коммунистические мессы у барельефа «вождю народов» не реже двух раз в неделю, при этом обязуются не мешать пассажирам и сотрудникам столичной подземки.

– Мы сердечно благодарны товарищам, которые установили барельеф с Иосифом Виссарионовичем, однако антисоветчики продолжают свою подрывную работу. Признание барельефа религиозным объектом защитит его с точки зрения закона, – написал Аллилуев на своей странице «ВКонтакте».

В случае отказа Минюста сталинисты планируют отстаивать свои права в суде и организовать международную кампанию «с участием китайских, северокорейских и кубинских товарищей».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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