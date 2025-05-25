Рупор кремлевской пропаганды: Морская доставка не прошла

Морская доставка не прошла.

Российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по контейнеровозу в Одессе, доставившему более ста контейнеров с морскими дронами, беспилотниками и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 23 мая под удар попало не только грузовое судно, но и склады контейнеров в порту.

В результате удара произошла вторичная детонация боеприпасов на причале и сильный пожар, добавили в военном ведомстве.

По данным военкоров, две ракеты поразили инфраструктуру морского торгового порта Одессы в районе 2-3-го причалов. От взрывов пострадали корабли "Крым" и "Титан", используемые в качестве плавбаз и радиотехнических платформ.

Очевидцы сняли на видео столб густого белого дыма над местом прилета.

https://rg.ru/2025/05/24/minoborony-soobshchilo-ob-udare-po-kontejnerovozu-s-dronami-dlia-vsu-v-odesse.html – цинк

Данный удар показывает, что какого-то моратория на удары по судам нет.

Также это лишний раз показывает, что военные грузы доставляют напрямую в Одессу морем. Разумеется, одним ударом ее никак не пресечь, только системные удары по кораблям на разгрузке.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках