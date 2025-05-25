Зеленский: “Только международное давление на Россию остановит войну”

Глава государства обвинил Россию в государственном терроризме и призвал международное сообщество ужесточить санкции против российского режима. “Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут”, – заявил он.

“Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны”, – добавил Зеленский.