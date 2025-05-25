 

Зеленский: “Только международное давление на Россию остановит войну”

25.05.2025, 12:40, Новости дня
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Глава государства обвинил Россию в государственном терроризме и призвал международное сообщество ужесточить санкции против российского режима. “Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут”, – заявил он.

“Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны”, – добавил Зеленский.




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