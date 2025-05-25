 

Мнение: Гарик Сукачев – неожиданный противник войны

25.05.2025, 12:15, Разное
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https://youtube.com/shorts/kIOOYtOaBnk?si=W9BDtJF9CCxBN8nG

Довольно неожиданное переобувание Гарика Сукачева. Почему-то он в этот раз не орал “Гойда!”, а вдруг сказал очевидное “Как можно вообще за это быть?! Ты что – дурак или дура?” Нечто непонятное, поскольку Гарик вроде бы по нынешним временам наговорил себе на статью. Обычно, как я понимаю, высказывания против войны по какой-то специфической логике российского суда интерпретируются как фейки об армии, а это – страшное обвинение в РФ.

Но здесь Сукачев позволяет себе вообще немыслимую крамолу, выдает публично лозунги “Миру – мир” и “Все люди братья!” Несомненные фейки об армии, страшная клевета. С чего вдруг? Сукачев что-то знает?! Или просто – нелепое предположение – у него вдруг проснулась совесть?

UPD. Высказана версия, что это наоборот, старая запись, около 2 лет назад. То есть тут у нас эволюция взглядов Сукачева наоборот.

Источник: Размышления вольного социолога




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