Писториус не исключил введения в Германии всеобщей воинской обязанности

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntaggszeitung, что в стране может быть восстановлена всеобщая воинская обязанность, отмененная в 2011 году.

По словам министра, правительство планирует достичь увеличения численности армии за счет добровольцев, однако если этого окажется недостаточным, закон о призыве будет принят уже в 2026 году. На первом этапе численность армии должна возрасти на 100000 человек.

Отметим, что на минувшей неделе в Литве была развернута танковая бригада Бундесвера. Впервые со времен Второй Мировой войны за границу отправляется многотысячный германский контингент. “Россия – угроза для всех нас”, – заявил, выступая на церемонии в Вильнюсе канцлер Германии Фридрих Мерц.