Смольный продолжит выделять средства на борьбу с солнечными лучами

В Санкт-Петербурге объявили о продлении пятилетней муниципальной программы по борьбе с солнечными лучами.

Горожане и гости Северной Пальмиры заметили, что солнце можно крайне редко встретить в мегаполисе, но благодаря губернатору Александру Беглову стало известно о закономерности таких особенностей климата.

– За комфорт надо платить. Когда нам жарко, мы покупаем кондиционер или вентилятор, как в случае с жителями Ленобласти, – пояснил губернатор. – Редкое появление небесного светила в Петербурге – результат серьёзных инвестиций.

Градоначальник подчеркнул, что на борьбу с солнцем из городского бюджета ежегодно выделяют до 100 млн рублей, иногда привлекают средства частных инвесторов. Польза от таких управленческих решений, по его словам, огромна – туристы со всего мира летом посещают Петербург из-за более комфортных температур, чем на Юге и в средней полосе России.

– А осенью и зимой гостей привлекает уникальная серость и сырость, создающие неповторимую атмосферу, – добавил губернатор.

Несмотря на все старания городских властей, 5-10 дней в году солнце всё-таки освещает Петербург. Чтобы предупредить граждан, непривыкших к такому уникальному явлению, Смольный договорился с МЧС об СМС-уведомлениях горожан о чрезвычайной ситуации.

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