 

Удаление всего одной аминокислоты из рациона приводит к снижению веса на 30% в неделю

25.05.2025, 11:15, Разное
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Ученые из Нью-Йоркского университета провели серию экспериментов по удалению незаменимых аминокислот из организма грызунов, с целью изучить последствия. Когда дело дошло до цистеина, они зафиксировали резкое снижение веса подопытных особей — вплоть до 30 % от массы тела в неделю. Этот феномен открывает новые возможности в управлении весом и метаболизмом.

Цистеин отвечает за выработку кофермента А, который в свою очередь отвечает за образование аденозинтрифосфата (АТФ) – ключевой молекулы, функция которой заключается в хранении и высвобождении энергии в организме. Понижение уровня этих веществ привело к тому, что грызуны утратили способность расщеплять углеводы и вынуждены были тратить для получения энергии запасы собственного жира. Плюс истощение цистеина увеличило выработку гормона стресса GDF15, из-за чего у животных пропал аппетит.

Для угнетения цистеина ученые использовали два метода. Во-первых, внесли генетические изменения в организмы грызунов, лишив их возможности самостоятельно его вырабатывать. Во-вторых, они изменили их рацион, исключив из него продукты с цистеином. То есть, пошли максимально радикальным путем, что и обеспечило такое резкое снижение веса. Адаптировать подобный подход для практического применения пока не представляется возможным – слишком велики риски для здоровья.

Однако ученых интересуют не вопросы похудения, а возможность управлять метаболизмом. Например, деактивировать цистеин на время, чтобы обеспечить пациентам условия для безопасного сжигания жировых запасов и нормализации массы тела. Или же создать такие пищевые добавки, которые помогут снизить поступление цистеина в организм, тем самым замедлив процесс накопления жировой ткани.Источник &#8212 NYU Langone Health




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