Диверсии на юге Франции – в день закрытия фестиваля Канны остались без электричества

По результатам предварительного расследования, причиной отключения электричества в Каннах в последний день проходившего здесь кинофестиваля стали диверсии.

Утром 24 мая был осуществлен поджог на подстанции в деревне Таннерон, через которую осуществляется энергоснабжение Канн и прилегающих населенных пунктов. Рядом с городом Вильнев-Лубе была подпилена опора линии электропередач.

Без электричества осталось около 160000 домов. Часть утренних показов была отменена, для других были задействованы альтернативные источники энергии. Через несколько часов электроснабжение было восстановлено, и церемония закрытия прошла без помех.

Напомним: “Золотая пальмовая ветвь” фестиваля была вручена иранскому режиссеру Джафару Панахи за фильм “Простая случайность”. Панахи впервые смог приехать в Канны на фестиваль. Его картины были неотъемлемой частью мировых киносмотров много лет, однако иранский режим запрещал Панахи снимать кино.