 

Папа Лев XIV назвал Haskell сатанинским языком и запретил функциональное программирование

25.05.2025, 9:33, Разное
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Папа Лев XIV, выступая на конференции по искусственному интеллекту, заявил, что Господь проклял язык программирования Haskell и все парадигмы функционального программирования, назвав их «сатанинским искушением, уводящим человека от истинного пути объектно-ориентированного мышления».

Понтифик уверен, что сложность и абстрактность функционального программирования противоречат Божественному замыслу и ведут к созданию хаотичных и непостижимых систем.

– Мне было видение, – заявил папа римский. – Господь явился мне в образе компилятора GHC и показал бесконечный поток монадических трансформаций и лямбда-исчислений. Я сразу понял, что это – ад!

По словам Льва XIV, проклятие коснётся всех, кто пишет код на Haskell, читает статьи о Category Theory или даже просто задумывается о каррировании функций. Симптомы проклятия включают в себя внезапную потерю способности к императивному мышлению, неконтролируемое стремление к созданию бесконечных циклов и маниакальное увлечение теорией типов. Чтобы избежать проклятия, папа призвал всех программистов немедленно отказаться от функционального программирования и вернуться к проверенным языкам, таким как COBOL и Fortran. В качестве утешительного приза, Ватикан предложил всем отказавшимся бесплатные курсы по программированию на Visual Basic и персональное благословение понтифика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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